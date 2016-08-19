中国新债：农发行下周三将增发至多240亿元五期固息债，期限3-20年

路透上海8月19日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(24日)招标增发至多240 亿元人民币五期固息债，期限包括三、五、10、15和20年。 上述五期债分别为该行今年第20、21、18、九和10期增发债，票面利率分别为2.79%、2 .96%、3.58%、3.95%和3.95%。具体发行条款如下： 2016年第20、21、18、九和10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5年：50亿；10年：70亿；15年：30亿；20年：40亿 期限/计息方式 3/5/10/15/20年固息 招标时间 3/5/10年：8月24日下午14:00-15:00 15/20年：8月24日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 8月26日 起息日 3/5年：7/27；10年：4/22；15/20年：2/26 发行期 8/25-8/26 上市日 8月30日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10/15年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 曾祥进)