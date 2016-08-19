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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 10:46 BJT

中国新债：农发行下周三将增发至多240亿元五期固息债，期限3-20年

路透上海8月19日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(24日)招标增发至多240
亿元人民币五期固息债，期限包括三、五、10、15和20年。
    
    上述五期债分别为该行今年第20、21、18、九和10期增发债，票面利率分别为2.79%、2
.96%、3.58%、3.95%和3.95%。具体发行条款如下：  
    
 
                    2016年第20、21、18、九和10期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限    3/5年：50亿；10年：70亿；15年：30亿；20年：40亿
    期限/计息方式   3/5/10/15/20年固息
    招标时间        3/5/10年：8月24日下午14:00-15:00
                    15/20年：8月24日下午14:00-15:30
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          8月26日  
    起息日          3/5年：7/27；10年：4/22；15/20年：2/26
    发行期          8/25-8/26
    上市日          8月30日
    基本承销额      无
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10/15年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------------------------(完)
                
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 (发稿 边竞；审校 曾祥进)

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