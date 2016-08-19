中国新债：农发行下周三将增发至多240亿元五期固息债，期限3-20年

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海8月19日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(24日)招标增发至多240 亿元人民币五期固息债，期限包括三、五、10、15和20年。 上述五期债分别为该行今年第20、21、18、九和10期增发债，票面利率分别为2.79%、2 .96%、3.58%、3.95%和3.95%。具体发行条款如下： 2016年第20、21、18、九和10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5年：50亿；10年：70亿；15年：30亿；20年：40亿 期限/计息方式 3/5/10/15/20年固息 招标时间 3/5/10年：8月24日下午14:00-15:00 15/20年：8月24日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 8月26日 起息日 3/5年：7/27；10年：4/22；15/20年：2/26 发行期 8/25-8/26 上市日 8月30日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10/15年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583