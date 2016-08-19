日本股市：早盘近持平，本周日圆上涨给大盘造成压力

美元/日圆 周五收复些许跌幅，上涨0.4%至100.22，不过周线仍下滑1.1%。

在谨慎气氛弥漫的情况下，交易员表示，对日本央行购买上市交易基金(ETF)的预期可能有助于市场持稳。

他们表示，其他影响交易的因素还包括，各国央行高管下周齐聚美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开年会时，可能提供关于美国升息前景的更多线索。

“美联储官员的发言相当具有影响力，因此我们将持续关注对日股有重大影响的汇市走势，”大和证券股市策略师Takuya Takahashi表示。

景气循环股表现突出，汽车与电子类股上扬。丰田汽车 与本田汽车 均涨约2.1%，爱德万测试(Advantest) 涨 2.6%，TDK Corp 上涨0.86%。