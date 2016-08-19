日本股市：早盘近持平，本周日圆上涨给大盘造成压力

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美元/日圆 周五收复些许跌幅，上涨0.4%至100.22，不过周线仍下滑1.1%。
在谨慎气氛弥漫的情况下，交易员表示，对日本央行购买上市交易基金(ETF)的预期可能有助于市场持稳。
他们表示，其他影响交易的因素还包括，各国央行高管下周齐聚美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开年会时，可能提供关于美国升息前景的更多线索。
“美联储官员的发言相当具有影响力，因此我们将持续关注对日股有重大影响的汇市走势，”大和证券股市策略师Takuya Takahashi表示。
景气循环股表现突出，汽车与电子类股上扬。丰田汽车 与本田汽车 均涨约2.1%，爱德万测试(Advantest) 涨 2.6%，TDK Corp 上涨0.86%。
东证股价指数 小跌0.1%至1,289.45点，JPX-日经400指数 下滑0.2%报11,595.56点。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583