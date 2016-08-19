澳新汇市：澳元和新西兰元下滑，受穆迪调降澳洲银行业评级展望影响

欧元买盘也冲击到澳元，此前在1.4800澳元上方的停止单被触发。欧元兑澳元 加速涨至1.4827澳元，自上周低点反弹0.04澳元。

澳元本周可能下跌0.7%，早先因臆测美联储不急于升息而取得的涨幅已回吐。

澳元/新西兰元 报1.0522新西兰元，本周下跌将近1%。

澳元疲软亦影响到新西兰元，因新西兰的银行业由澳洲金融机构持有。新西兰元/美元 跌0.005美元报0.7255，上周曾经触及14个月高点0.7351。

新西兰元在0.7300附近遭遇强劲阻力，本周涨幅为0.7%。

“过去八周试图上攻了九次，但每次都没能更进一步，”BNZ Currency Strategist的Jason Wong在研究报告中说。(完)

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