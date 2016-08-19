澳洲个股：三大银行寻求与苹果集体协商支付应用，遭反垄断当局软钉子

路透悉尼8月19日 - 澳洲反垄断机构--澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)周五表示，将不授予该国三大银行与美国苹果 展开集体协商的临时许可，使得这三家银行想把自家电子支付应用安装在iPhone上的努力受挫。

包括澳洲最大银行--澳洲国民银行(NAB) 在内的澳洲三大银行上月提出一项联合申请，寻求ACCC批准他们集体与苹果协商。

ACCC称，虽然这次决定拒绝发出临时许可，但这不代表最终许可的同意与否。该机构料将在10月做出最终决定。

拥有Apple Pay移动钱包的苹果不允许将第三方电子支付应用安装在iPhone。澳洲三大银行寻求能与苹果展开集体协商，从而使自家电子支付应用安装到iPhone上，同时避免自身被指控违反反竞争法。

这三家澳洲银行声称，虽然苹果允许iPhone上的应用采用无线网络(Wi-Fi)和蓝牙等其他常见技术，但却对移动钱包功能技术NFC设限，构成了反竞争行为。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)是澳洲四大银行中唯一没参与该行动的银行。该行在4月已签署一项采用Apple Pay系统的协议。该国的第二大银行澳洲联邦银行(CBA)和第三大银行西太平洋银行 则加入了澳洲国民银行的行动。(完) (编译 汪红英；审校 李婷仪)