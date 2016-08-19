港股业绩：昆仑能源中期净利升4%得益于天然气销量增加，早盘一度涨5%

据公告，昆仑能源于2016年1-6月净利为28.9亿港元，上年同期经重列净利则为27.78亿港元；期内每股盈利0.358港元，不派发中期股息。

按业务划分，勘探与生产业务受累于国际油价低迷，上半年的亏损扩大68%至2.23亿港元；天然气销售（包括LNG加工）净利升33%至10.11亿港元，LNG接收站净利下降22%至1.12亿港元，作为公司盈利支柱的天然气管道业务净利升4%至20.92亿港元。