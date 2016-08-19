港股业绩：昆仑能源中期净利升4%得益于天然气销量增加，早盘一度涨5%

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港8月19日 - 中国石油 的天然气终端业务分支--昆仑能源 周五称，今年上半年净利同比增长4%，得益于天然气销量增加，其股份早盘一度涨5%。
据公告，昆仑能源于2016年1-6月净利为28.9亿港元，上年同期经重列净利则为27.78亿港元；期内每股盈利0.358港元，不派发中期股息。
按业务划分，勘探与生产业务受累于国际油价低迷，上半年的亏损扩大68%至2.23亿港元；天然气销售（包括LNG加工）净利升33%至10.11亿港元，LNG接收站净利下降22%至1.12亿港元，作为公司盈利支柱的天然气管道业务净利升4%至20.92亿港元。
昆仑能源上半年完成收购中石油所持城市燃气业务--昆仑燃气，带动整体天然气销售量增加3.6%至117.11亿立方米，其中城市燃气销量增幅为10.4%。
受累于中国天然气价下降，公司上半年收入398.92亿港元，同比减少19%。
昆仑能源早盘一度涨5%，触及6.23港元。香港时间11:13，升幅收窄至3.2%，报6.12港元；大市恒生指数 则跌0.53%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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