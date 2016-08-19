路透基点：台湾帝宝工业启动1.2亿美元贷款--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾银行 已为台湾帝宝工业启动1.2亿美元五年期循环贷款。台湾银行担任该交易 的牵头行、簿记行和额度代理行。 贷款包括A部分3,500万美元，B部分3,500万美元，C部分500万美元， D部分1,500万美元，E部分3,000万美元。 利率将根据帝宝工业税后净利润率决定。A部分利率为伦敦银行间拆 放款利率(LIBOR)加码90-120个基点，B、C、D及E部分利率则为LIBOR加码 105-135个基点不等。 受邀银行承贷2,000万美元及以上的，可获得前端费12个基点和共同 安排行头衔。承贷1,500-1,900万美元的，可获得前端费8个基点和参贷行 头衔。回复截止日期为9月30日。 A部分贷款的借款方为Maxzone Vehicle Lighting，为帝宝工业在美 国的全资子公司，B、C、D及E部分借款方为帝宝在中国大陆的四家全资子 公司。母公司为贷款提供担保。 贷款资金将用于对2013年12月签订的1亿美元三年期贷款进行再融资 ，亦会用于营运资本。(完) (编译 王丽鑫；审校 汪红英)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583