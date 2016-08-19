香港个股：中国燃气不获终审法院上诉许可，须赔偿前董事近2.8亿港元

路透香港8月19日 - 中国燃气 因未向前董事配发及发行购股权股份而被法院判决须赔偿近2.8亿港元，公司向终审法院提出上诉，惟不获许可，因而须支付有关赔偿。

中国燃气周四晚间于联交所的声明指出，终审法院周四决定不给予该公司对判决提出上诉的许可，因此，此项律诉讼已告终结，该公司将全数支付判决总额2.79亿港元，另加利息及原审、上诉及上诉许可申请等诉讼费用。单计截至今年2月22日的利息总额约8,377万港元。

而该公司已于2015/16年财年就有关赔偿金额及8,019万港元的部分累计利息作出拨备，因此董事会认为法律诉讼的结果不会对公司造成重大不利影响。

中国燃气两名前董事李小云与徐鹰要求行使购股权分别认购公司1,000万股及9,500万股股份不果，而于2011年4月兴讼，同月二人被罢免董事职务。根据中国燃气解释，二人因没有披露他们知道其他两名高管刘明辉与黄勇被捕事件。

高管被捕以及内讧事件导致中国燃气股价大跌，2011年12月新奥能源 联手中国石化 趁机对中国燃气提出收购，展开了一场漫长的收购战，最终中国燃气控制权落入刘明辉与北京控股 手里。

中国燃气周五早盘收跌0.15%，报13.08港元。（完）

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