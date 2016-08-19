中国汇市：人民币早盘跌逾百点与中间价偏离明显，但短期续跌空间有限

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘下跌逾百点，中间价则小升
* 实需购汇较旺，中间价与市场价偏离超240点
* 美指偏弱缓和人民币贬值压力
* 若美指平稳下日中间价料下跌
* 市场价续跌空间有限
路透上海8月19日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价下跌逾百点，中间价则小幅升值。交易员称，隔夜美元指数 大跌提振人民币中间价，但早盘实需购汇客盘在美指反弹时持续买入美元，市场价与中间价偏离超240点，这料影响下日中间价点位，但短期市场价续跌空间有限。
他们并指出，美联储升息预期有所缓和，美指连续调整小幅缓解人民币贬值压力，但从走势看，人民币整体仍呈现出易跌难升走势，主因在贬值预期难以出清时，客盘逢低购汇持续存在，导致人民币在美指下跌时升势受阻，而在美指反弹时又不得调整。
“今天这走势多少还是有点奇怪，购汇也有点猛，但美联储加息可能会在12月，因此9月议息会议前人民币压力会比较小，不认为短期人民币会调的多深。”一外资行交易员称。
北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.6454元,上日收报6.6322元，夜盘终报6.6335元。今日人民币兑美元中间价 报6.6211元，上日中间价为6.6273元。人民币兑美元即期成交额 为93.66亿美元，上日半日为106.62亿美元。
全球汇市方面，美元兑欧元周五在亚洲交易时段徘徊在近八周低位，周线恐将收低，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录显示，决策者并不急于升息。
纽约联邦储备银行总裁杜德利周四说，就业市场聘雇强劲，而且也见到期待已久的中等薪资岗位招聘，显示劳动市场趋于紧俏，美国经济普遍走在正轨，在言词中他似乎显得更有信心传达对美联储有可能升息的讯息。 美国达拉斯联储总裁柯普朗亦表示，中性利率偏低妨碍货币政策正常化。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.10%至94.11的新低；SDR篮子指数微跌至95.19，BIS篮子指数微升至94.69。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7715元, 上日尾盘为6.7553元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6506元, 上一交易日尾盘报6.632元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6434；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583