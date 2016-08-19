中国汇市：人民币早盘跌逾百点与中间价偏离明显，但短期续跌空间有限

* 人民币早盘下跌逾百点，中间价则小升

* 实需购汇较旺，中间价与市场价偏离超240点

* 美指偏弱缓和人民币贬值压力

* 若美指平稳下日中间价料下跌

* 市场价续跌空间有限

路透上海8月19日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价下跌逾百点，中间价则小幅升值。交易员称，隔夜美元指数 大跌提振人民币中间价，但早盘实需购汇客盘在美指反弹时持续买入美元，市场价与中间价偏离超240点，这料影响下日中间价点位，但短期市场价续跌空间有限。

他们并指出，美联储升息预期有所缓和，美指连续调整小幅缓解人民币贬值压力，但从走势看，人民币整体仍呈现出易跌难升走势，主因在贬值预期难以出清时，客盘逢低购汇持续存在，导致人民币在美指下跌时升势受阻，而在美指反弹时又不得调整。

“今天这走势多少还是有点奇怪，购汇也有点猛，但美联储加息可能会在12月，因此9月议息会议前人民币压力会比较小，不认为短期人民币会调的多深。”一外资行交易员称。

北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.6454元,上日收报6.6322元，夜盘终报6.6335元。今日人民币兑美元中间价 报6.6211元，上日中间价为6.6273元。人民币兑美元即期成交额 为93.66亿美元，上日半日为106.62亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元周五在亚洲交易时段徘徊在近八周低位，周线恐将收低，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录显示，决策者并不急于升息。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周四说，就业市场聘雇强劲，而且也见到期待已久的中等薪资岗位招聘，显示劳动市场趋于紧俏，美国经济普遍走在正轨，在言词中他似乎显得更有信心传达对美联储有可能升息的讯息。 美国达拉斯联储总裁柯普朗亦表示，中性利率偏低妨碍货币政策正常化。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.10%至94.11的新低；SDR篮子指数微跌至95.19，BIS篮子指数微升至94.69。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7715元, 上日尾盘为6.7553元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6506元, 上一交易日尾盘报6.632元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6434；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。