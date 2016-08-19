背景资料：中国人民银行三季度公开市场操作一览表

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海8月19日 - 1、以下为中国人民银行2016年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 8/19 450 2.25% 8/18 500 2.25% 8/17 1,000 2.25% 8/16 800 2.25% 8/15 1,300 2.25% 8/12 900 2.25% 8/11 1,000 2.25% 8/10 800 2.25% 8/9 700 2.25% 8/8 1,250 2.25% 8/5 900 2.25% 8/4 500 2.25% 8/3 550 2.25% 8/2 600 2.25% 8/1 1,200 2.25% 7/29 700 2.25% 7/28 800 2.25% 7/27 1,800 2.25% 7/26 1,300 2.25% 7/25 1,500 2.25% 7/22 700 2.25% 7/21 300 2.25% 7/20 750 2.25% 7/19 600 2.25% 7/18 500 2.25% 7/15 200 2.25% 7/14 200 2.25% 7/13 300 2.25% 7/12 300 2.25% 7/11 300 2.25% 7/8 200 2.25% 7/7 150 2.25% 7/6 300 2.25% 7/5 400 2.25% 7/4 900 2.25% 7/1 500 2.25% 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 暂无 注: 浏览央行2016年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 (完) (发稿 吴芳； 审校 侯向明)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583