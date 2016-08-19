背景资料：中国人民银行三季度公开市场操作一览表

路透上海8月19日 - 1、以下为中国人民银行2016年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 8/19 450 2.25% 8/18 500 2.25% 8/17 1,000 2.25% 8/16 800 2.25% 8/15 1,300 2.25% 8/12 900 2.25% 8/11 1,000 2.25% 8/10 800 2.25% 8/9 700 2.25% 8/8 1,250 2.25% 8/5 900 2.25% 8/4 500 2.25% 8/3 550 2.25% 8/2 600 2.25% 8/1 1,200 2.25% 7/29 700 2.25% 7/28 800 2.25% 7/27 1,800 2.25% 7/26 1,300 2.25% 7/25 1,500 2.25% 7/22 700 2.25% 7/21 300 2.25% 7/20 750 2.25% 7/19 600 2.25% 7/18 500 2.25% 7/15 200 2.25% 7/14 200 2.25% 7/13 300 2.25% 7/12 300 2.25% 7/11 300 2.25% 7/8 200 2.25% 7/7 150 2.25% 7/6 300 2.25% 7/5 400 2.25% 7/4 900 2.25% 7/1 500 2.25% 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 暂无 注: 浏览央行2016年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 (完) (发稿 吴芳； 审校 侯向明)