中国债市动态：获利了结致超长债收益率明显上行，一级国债招标结果一般

路透北京8月19日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率上行，超长期限品种上行较多，国债期货小幅下跌。交易员称，获利盘兑现背景下市场仍是偏弱情绪占据主导，同时一级30年期国债招标高于预期，亦反映当前机构谨慎心态。

“国开上了有2-3个bp（基点），160008（30年期国债）上的略多，有3-4bp，一级30年（国债）招标结果也一般。”上海一银行交易员说，“当前市场预期较弱，个人对后市还是偏谨慎。”

他并称，今日市场仍在获利了结，基本是延续了前两天的状态，主要还是情绪比较弱，基本面什么的也没什么变化。

剩余期限近30年的国债160008券最新报价 在3.28%/3.24%，上日尾盘为3.25%/3.19%；剩余期限近20年的国开债160205券最新报价 在3.45%/3.30%，上日为3.38%/3.30%。

“（收益率）反弹的比较多，尤其长端的，期货也比较弱...（超长债）前面浮盈盘太多，市场肯定会兑现一波的。”北京一基金交易员说。

不过他也同时表示，长期仍然看好超长债，20年国开债160205在3.45%的位置还是可以买进的。

一级市场方面，业内人士周五透露，中国财政部上午招标的30年期固息国债，中标利率为3.27%，高于此前3.23%的预测均值，投标倍数为3.81倍。