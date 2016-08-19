中国债市动态：获利了结致超长债收益率明显上行，一级国债招标结果一般

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京8月19日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率上行，超长期限品种上行较多，国债期货小幅下跌。交易员称，获利盘兑现背景下市场仍是偏弱情绪占据主导，同时一级30年期国债招标高于预期，亦反映当前机构谨慎心态。
“国开上了有2-3个bp（基点），160008（30年期国债）上的略多，有3-4bp，一级30年（国债）招标结果也一般。”上海一银行交易员说，“当前市场预期较弱，个人对后市还是偏谨慎。”
他并称，今日市场仍在获利了结，基本是延续了前两天的状态，主要还是情绪比较弱，基本面什么的也没什么变化。
剩余期限近30年的国债160008券最新报价 在3.28%/3.24%，上日尾盘为3.25%/3.19%；剩余期限近20年的国开债160205券最新报价 在3.45%/3.30%，上日为3.38%/3.30%。
“（收益率）反弹的比较多，尤其长端的，期货也比较弱...（超长债）前面浮盈盘太多，市场肯定会兑现一波的。”北京一基金交易员说。
不过他也同时表示，长期仍然看好超长债，20年国开债160205在3.45%的位置还是可以买进的。
一级市场方面，业内人士周五透露，中国财政部上午招标的30年期固息国债，中标利率为3.27%，高于此前3.23%的预测均值，投标倍数为3.81倍。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.955元人民币，较上日结算价跌0.03%；10年期国债主力合约T1609 收报101.775元，较上日结算价跌0.07%。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583