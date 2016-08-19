中国货币市场：大行供给仍未恢复正常状态，供需稍紧短期料暂难改观

路透上海8月19日 - 中国银行间市场周五资金面与此前相比并无改善迹象，大行供给仍 未恢复正常状态；而公开市场连续第二日单日净回笼，加之今日还有MLF（中期借贷便利） 到期，短期均施压流动性，料资金供需稍紧局面暂难有明显改观。 交易员并指出，近期流动性收敛后，央行的扶助力度较之前明显偏弱，在当前实体融资 需求不振、资金普遍淤积在金融市场的大背景下，这可能也预示着央行不愿金融体系的资金 过于宽裕，以压制杠杆、控制资产泡沫的意图，因此未来流动性偏向紧平衡的概率在上升。 “几个大行最近给的都少了，我感觉下周日子还不会太舒服。”北京一基金公司交易员 称。 华东一银行交易员谈到，今日公开市场继续单日净回笼，一级交易商需求有限可能是主 因，并一定表明央行是主动收缩流动性，特别是现在市场不宽松，这种情况下如果逆回购有 需求的话央行应该会予以满足，主动回笼的可能性不大。 她并认为，虽然现在国有大行及股份行出钱意愿较弱，但也大都不需要借钱，结合公开 市场需求逆回购减少的情况，主要机构头寸应能自给自足，不过没有太多余钱融出，导致目 前供给稍显不充分，而这一局面短期内料很难改善。 前述基金公司交易员则表示，从央行最近的表现来看，对于金融杠杆进一步上升的忧虑 还是较为明显的，“太舒服了（杠杆）就失去控制了，现在让大家有所顾虑，别胡来。” 中国央行公开市场今日将进行450亿元人民币七天期逆回购操作，单日净回笼450亿元； 另外，8月13日（上周六）到期的755亿元央票，资金已于周一实际到账。据此计算，本周将 净投放155亿元。 中国央行周一对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）共2,890亿元。据路透统计，本 周有两笔共2,370亿元的MLF（中期借贷便利）到期，其中周二到期1,750亿元，周五到期620 亿元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(b p) 质押式回购加权平均利 率 其中:隔夜<CN1DRP=CFX 2.0009 2.0068 -0.59 S> 七天 2.3025 2.3735 -7.10 14天 2.6218 2.6278 -0.60 上海证交所质押式回购 利率 其中:隔夜<CN1DRPO=SS 2.8700 3.8050 -93.50 > 七天 2.5500 2.2000 35.00 14天 2.6500 2.4000 25.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX= 2.0300 2.0200 1.00 CFXS> 七天 2.5000 2.5000 0.00 14天<CN14DRPFIX=CFXS 2.7500 2.7000 5.00 > Shibor 其中:隔夜<SHICNYOND= 2.0230 2.0230 0.00 > 七天 2.3470 2.3470 0.00 三个月 2.7930 2.7940 -0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)