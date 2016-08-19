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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 12:34 BJT

中国货币市场：大行供给仍未恢复正常状态，供需稍紧短期料暂难改观

路透上海8月19日 - 中国银行间市场周五资金面与此前相比并无改善迹象，大行供给仍
未恢复正常状态；而公开市场连续第二日单日净回笼，加之今日还有MLF（中期借贷便利）
到期，短期均施压流动性，料资金供需稍紧局面暂难有明显改观。
    
    交易员并指出，近期流动性收敛后，央行的扶助力度较之前明显偏弱，在当前实体融资
需求不振、资金普遍淤积在金融市场的大背景下，这可能也预示着央行不愿金融体系的资金
过于宽裕，以压制杠杆、控制资产泡沫的意图，因此未来流动性偏向紧平衡的概率在上升。
    
    “几个大行最近给的都少了，我感觉下周日子还不会太舒服。”北京一基金公司交易员
称。
    
    华东一银行交易员谈到，今日公开市场继续单日净回笼，一级交易商需求有限可能是主
因，并一定表明央行是主动收缩流动性，特别是现在市场不宽松，这种情况下如果逆回购有
需求的话央行应该会予以满足，主动回笼的可能性不大。
    
    她并认为，虽然现在国有大行及股份行出钱意愿较弱，但也大都不需要借钱，结合公开
市场需求逆回购减少的情况，主要机构头寸应能自给自足，不过没有太多余钱融出，导致目
前供给稍显不充分，而这一局面短期内料很难改善。
    
    前述基金公司交易员则表示，从央行最近的表现来看，对于金融杠杆进一步上升的忧虑
还是较为明显的，“太舒服了（杠杆）就失去控制了，现在让大家有所顾虑，别胡来。”
                 
    中国央行公开市场今日将进行450亿元人民币七天期逆回购操作，单日净回笼450亿元；
另外，8月13日（上周六）到期的755亿元央票，资金已于周一实际到账。据此计算，本周将
净投放155亿元。 
    
    中国央行周一对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）共2,890亿元。据路透统计，本
周有两笔共2,370亿元的MLF（中期借贷便利）到期，其中周二到期1,750亿元，周五到期620
亿元。 
    
    以下为主要货币市场利率报价：
        
 北京时间11:59         今日(%)   上日(%)    变动(b
                                          p)
                                                  
 质押式回购加权平均利                             
 率                                       
 其中:隔夜<CN1DRP=CFX   2.0009   2.0068     -0.59 
                   S>                     
   七天                 2.3025   2.3735     -7.10 
   14天                 2.6218   2.6278     -0.60 
 上海证交所质押式回购                             
 利率                                     
 其中:隔夜<CN1DRPO=SS   2.8700   3.8050    -93.50 
                    >                     
     七天               2.5500   2.2000     35.00 
    14天                2.6500   2.4000     25.00 
 回购定盘利率                                     
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=   2.0300   2.0200      1.00 
                CFXS>                     
 七天                   2.5000   2.5000      0.00 
 14天<CN14DRPFIX=CFXS   2.7500   2.7000      5.00 
                    >                     
 Shibor                                           
 其中:隔夜<SHICNYOND=   2.0230   2.0230      0.00 
                    >                     
     七天               2.3470   2.3470      0.00 
   三个月               2.7930   2.7940     -0.10 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完)   

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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