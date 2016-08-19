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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 12:46 BJT

台湾股市：下跌，第二季经济成长率数据公布前人气谨慎

电子类指数 跌0.4%，金融保险类指数 跌1.1%。

交投最活跃的个股中，全球晶圆代工龙头台积电(TSMC) 下跌近1%。

由于中国大陆和全球其他市场的需求低迷，台湾政府曾在去年11月，今年2月和5月三次下调GDP增长预估。(完)

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