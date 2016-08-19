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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 13:05 BJT

印尼经济：今年经济可能增长5.2%，但实现这一目标“有点难”--财长

路透雅加达8月19日 - 印尼财政部长英卓华表示，印尼今年的经济增长率可能为5.2%，但实现这一目标“有点难”。

英卓华周五接受路透采访时表示，印尼去年的经济增长率不到5%，也许已经探底。这是她首次接受外国媒体采访。

在4-6月的第二季度，印尼经济同比增幅为好于预期的5.18%。今年第一季度的增幅为4.92%。(完) (编译 王颖；审校 张荻)

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