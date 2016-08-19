印尼经济：今年经济可能增长5.2%，但实现这一目标“有点难”--财长

路透雅加达8月19日 - 印尼财政部长英卓华表示，印尼今年的经济增长率可能为5.2%，但实现这一目标“有点难”。

英卓华周五接受路透采访时表示，印尼去年的经济增长率不到5%，也许已经探底。这是她首次接受外国媒体采访。