港股业绩：华润啤酒上半年恢复盈利，受益中高档啤酒销量增长及成本下降

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港8月19日 - 中国主要啤酒生产商--华润啤酒 周五公布出售非啤酒业务后的首份半年业绩恢复盈利，录得净利6.05亿元人民币；尽管期内啤酒销量同比轻微下跌，惟整体均价同比略有上升，加上成本下跌，令上半年业绩得到改善。
不过，华润啤酒表示，行业竞争仍然激烈，今年上半年所节省的销售费用，不一定能在年内持续。
截至6月底止半年，华润啤酒的净利为6.05亿元，去年同期经重列后为亏损34.2亿元（包括已终止经营业务，若只计持续经营业务则为净利4.17亿元）；董事会议决不派中期股息。
期内，公司的啤酒销量同比跌1.9%至约612.8万千升，其中＂雪花Snow＂啤酒销量占总销量约90%。由于公司持续推行优化产品组合，整体中高档啤酒销量保持增长，使上半年的整体平均销售价格在营业额下降情况下，仍能较去年同期略有上升。
前称华润创业的华润啤酒，去年向母公司华润集团出售非啤酒业务，免除股东承担该等业务的不确定性。今年3月公司宣布以16亿美元代价向百威英博 购入由SABMiller 持有的49%华润雪花啤酒股权，以进一步整合啤酒业务。
于6月底，华润啤酒在中国内地25个区域经营98间啤酒厂，年产能约2,200万千升。
公布业绩后，华润啤酒午盘无大变化，初段微跌0.13%，报15.62港元。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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