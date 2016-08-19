新兴汇市：亚币多数下跌且录得周线跌幅，后市续升值潜力遭质疑

亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 100.25 99.88 -0.37 +20.00 120.30 坡元 1.3436 1.3394 -0.31 +5.50 1.4175 台币 31.630 31.410 -0.70 +4.54 33.066 韩元 1117.50 1107.20 -0.92 +5.14 1174.95 泰铢 34.62 34.60 -0.06 +4.04 36.02 菲律宾披索 46.37 46.28 -0.20 +1.14 46.90 印尼卢比 13125.00 13116.00 -0.07 +5.03 13785.00 印度卢比 66.92 66.81 -0.16 -1.15 66.15 马币 4.0040 3.9925 -0.29 +7.14 4.2900 人民币 6.6445 6.6335 -0.17 -2.29 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王兴亚/郑茵 审校 王颖/张若琪/艾茂林)