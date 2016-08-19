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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 13:45 BJT

新兴汇市：亚币多数下跌且录得周线跌幅，后市续升值潜力遭质疑

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            100.25     99.88   -0.37  +20.00    120.30
    坡元            1.3436    1.3394   -0.31   +5.50    1.4175
    台币          31.630    31.410   -0.70   +4.54    33.066
    韩元           1117.50   1107.20   -0.92   +5.14   1174.95
    泰铢             34.62     34.60   -0.06   +4.04     36.02
    菲律宾披索       46.37     46.28   -0.20   +1.14     46.90
    印尼卢比      13125.00  13116.00   -0.07   +5.03  13785.00
    印度卢比       66.92     66.81   -0.16   -1.15     66.15
    马币            4.0040    3.9925   -0.29   +7.14    4.2900
    人民币          6.6445    6.6335   -0.17   -2.29    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 蔡美珍/王兴亚/郑茵 审校 王颖/张若琪/艾茂林)

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