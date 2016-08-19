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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 16:29 BJT

台湾汇市：台币爆量大贬创两周低位，因韩元收挫与套利盘获利了结

* 爆量大贬收两周低位，套利盘获利了结
    * 韩元同步回贬，外资并在股市卖超
    * 下周留意叶伦于联储年度会议上讲话
    * 下周区间料在31.450-31.800

    路透台北8月19日 - 台币兑美元 周五收盘爆量大贬逾2角，创两周低位。交易员表示，因投资机
构结束在海外NDF与现汇间套利，且韩元结束连三周涨势，以及台股创两周低位且外资卖超等不利因素拖累。
    
    一大型外商银行交易员指出，先前海外无本金交割远汇(NDF)市场中，美元/台币的换汇点折价幅度太大，
因此令银行先前在NDF买美元、同步在现汇市场卖美元，作为套利；目前因NDF市场的美元/台币的换汇点由大
幅折价转为溢价，因此NDF卖出美元，现汇则买入美元以获利了结出场。
    
    〞NDF几乎回到平盘了，套利结束，等待下一次机会。〞一外商银交易主管说。
    
    另一资深汇银人士则称，8月以来外资〞实在进来太多、太多了。〞周三起反手汇出应是短线调节、获利
了结，但尚未及大举撤离的地步。
    
    他指出，近来美国FED对于年底前是否升息态度忽鸽忽鹰，亦让美系外资不知所措，操作上亦出现忽多忽
空迹象；相较之下，欧系外资因欧洲央行宽松政策方向明确，几乎是〞火力全开〞，近期汇入的外资亦以欧系
居多。
    
    在此情形下，外商银交易主管认为，台股应该不会出现崩盘走势，顶多是健康的涨多回档整理，因此较不
会激发外资在汇市不计价买美元的情形。
    
    惟也有一位小型商银交易员表示，还是要观察美元的后市表现，如果美元续强、NDF溢价太多，又会变成
做NDF卖美元，现汇买美元。
    
    他们认为，下周金融市场的重头戏为美国FED主席叶伦于联储年度会议上讲话，料将为全球外汇指引方向
。
    
    台币兑美元今日收贬2.08角，报31.618，前低为4日的31.710。全周共计下跌约0.7%。
    
    新兴亚洲货币周五多数下跌，并录得周线跌幅，出口型经济体的前景黯淡，抵消了收益较高的魅力。 
       
    今日台币兑美元主要交易区间在31.406-31.636，上日区间在31.324-31.410。他们预估，下周的台币区间
在31.450-31.800。
     
    台湾股市周五收挫创逾两周新低，周线收跌1.27%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转
为卖超38.45亿台币，中止先前 连两日买超共82.65亿台币。 
 
    
    韩国韩元周五贬值逾1%，周线收低，结束连续三周录得涨幅的走势。 
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                        元                                        亿美元  
                      报价                                                
 台北外汇经纪公     31.618     31.410   31.406-31.636   31.419     11.84    7.11
 司                                                                       
 元太外汇经纪公     31.617     31.410   31.405-31.635   31.405      4.50   3.125
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.050/-0.030              -0.090/-0.070
 美元/台币六个月期        -0.180/-0.140              -0.270/-0.245
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　   

 (记者 高洁如/罗两莎/董永年; 审校 林高丽)

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