台湾汇市：台币爆量大贬创两周低位，因韩元收挫与套利盘获利了结

* 爆量大贬收两周低位，套利盘获利了结 * 韩元同步回贬，外资并在股市卖超 * 下周留意叶伦于联储年度会议上讲话 * 下周区间料在31.450-31.800 路透台北8月19日 - 台币兑美元 周五收盘爆量大贬逾2角，创两周低位。交易员表示，因投资机 构结束在海外NDF与现汇间套利，且韩元结束连三周涨势，以及台股创两周低位且外资卖超等不利因素拖累。 一大型外商银行交易员指出，先前海外无本金交割远汇(NDF)市场中，美元/台币的换汇点折价幅度太大， 因此令银行先前在NDF买美元、同步在现汇市场卖美元，作为套利；目前因NDF市场的美元/台币的换汇点由大 幅折价转为溢价，因此NDF卖出美元，现汇则买入美元以获利了结出场。 〞NDF几乎回到平盘了，套利结束，等待下一次机会。〞一外商银交易主管说。 另一资深汇银人士则称，8月以来外资〞实在进来太多、太多了。〞周三起反手汇出应是短线调节、获利 了结，但尚未及大举撤离的地步。 他指出，近来美国FED对于年底前是否升息态度忽鸽忽鹰，亦让美系外资不知所措，操作上亦出现忽多忽 空迹象；相较之下，欧系外资因欧洲央行宽松政策方向明确，几乎是〞火力全开〞，近期汇入的外资亦以欧系 居多。 在此情形下，外商银交易主管认为，台股应该不会出现崩盘走势，顶多是健康的涨多回档整理，因此较不 会激发外资在汇市不计价买美元的情形。 惟也有一位小型商银交易员表示，还是要观察美元的后市表现，如果美元续强、NDF溢价太多，又会变成 做NDF卖美元，现汇买美元。 他们认为，下周金融市场的重头戏为美国FED主席叶伦于联储年度会议上讲话，料将为全球外汇指引方向 。 台币兑美元今日收贬2.08角，报31.618，前低为4日的31.710。全周共计下跌约0.7%。 新兴亚洲货币周五多数下跌，并录得周线跌幅，出口型经济体的前景黯淡，抵消了收益较高的魅力。 今日台币兑美元主要交易区间在31.406-31.636，上日区间在31.324-31.410。他们预估，下周的台币区间 在31.450-31.800。 台湾股市周五收挫创逾两周新低，周线收跌1.27%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转 为卖超38.45亿台币，中止先前 连两日买超共82.65亿台币。 韩国韩元周五贬值逾1%，周线收低，结束连续三周录得涨幅的走势。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.618 31.410 31.406-31.636 31.419 11.84 7.11 司 元太外汇经纪公 31.617 31.410 31.405-31.635 31.405 4.50 3.125 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.090/-0.070 美元/台币六个月期 -0.180/-0.140 -0.270/-0.245 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如/罗两莎/董永年; 审校 林高丽)