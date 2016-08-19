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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元在周末来临前振作上扬

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* 美元/日圆涨0.37%，欧元/美元跌0.16%，澳元/美元跌0.62%，新西兰元/美元跌0.25%

* 美元/韩元涨0.91%，美元/人民币在岸市场汇率涨0.17%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.25%，美元/台币涨0.7%

* 日经指数涨0.32%，中国沪综指跌0.26%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%，美国原油价格涨0.52%，美国指标公债收益率报1.5458%

* 美国旧金山联储总裁称9月升息合理，低利率过久可能代价高昂

* 穆迪将澳洲银行业展望由稳定下调为负面 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张若琪)

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