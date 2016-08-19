韩国个股：三星重工业计划通过供股筹资约9.85亿美元

路透首尔8月19日 - 韩国造船企业三星重工业 周五表示，其董事会已批准一项通过供股筹资约11万亿(兆)韩元(9.8522亿美元)的计划。这家公司正在努力应对持续下滑局面。

三星重工业在提交给监管机构的文件中称，其计划发行1.591亿股新股，发行价为每股6,920韩元，较周四收盘价9,890韩元折让30%，新股将在11月28日上市。

此外，一位直接了解情况的消息人士向路透表示，三星电子 副会长李在镕并不打算购买三星重工业此次发行的新股。