台湾股市：收跌逼近九千点并创两周新低，台币急贬令热钱汇出疑虑增温

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月19日 - 台湾股市周五收挫创逾两周新低，周线收跌1.27%。分析师表示，近日台币急贬令热钱调节汇出疑虑增温，且外资在台股偏多动能续减弱及外资指标股台积电走跌失守月线，带动今日台股收跌近1%并靠向9,000点大关。
台湾加权股价指数 收跌0.97%，至9,034.27点，前低为8月4日的9,024.71点；今日成交初值 为820.47亿台币，上交易日修正后为793.16亿。
〞热钱暂时在亚股这边获利了结，美联储偏鹰派官员讲话让升息预期升高，牵动热钱动向。〞凯基投顾分析师张明祥说。
他并称，外资布局已深的权值股台积电为这波台股领头羊，惟股价正处相对高档的台积电面对英特尔抢单的利空，难免遭投资方减码因应，拖累大盘拉回至8,900-9,100点间寻求支撑，若8,900点有守则视为短期修正，反之恐将为中期修正。
兆丰投顾一不愿具名分析师也表示，全球聚焦下周美联储主席叶伦将联储年度会议上发表讲话，且台币转疲预期外资恐将汇出并转趋小幅调节台股，下周台股料拉回在月线9,088点下方整理，静候叶伦谈话变数厘清，若未能守住8,916点关键价位，不排除续跌向季线。
分析师预估下周台股主要区间暂看在8,900-9,175点。
亚洲股市周五回落，而美元自近八周低位处微幅上涨，因部分美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员重申未来数月升息可能。
本地时间13:35，亚洲主要股市跌多涨少，中国沪综指 跌0.23%、香港恒生指数 跌0.29%，日股日经指数 则是上涨0.24%；MSCI亚太明晟指数 涨0.5%。(完)
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