国际油市：布兰特原油期货走高，料录得连续第七日上涨

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
“油价走高，是因为美国原油库存呈向下趋势及石油输出国组织(OPEC)相关消息带动的正面市场人气。石油上市交易基金(ETF)及基金经理也持续押注油价上涨。”香港一交易员说。
尼日利亚石油部长卡奇库周四表示，OPEC不太可能减产，但下个月在阿尔及利亚召开的产油国会议可望扶助支撑油价。
出口美国原油至欧洲的一项开放套利机会带动新单涌现，也推升美国原油价格。
不过分析师和交易商警告称，这波涨势有些过度，特别是OPEC与俄罗斯等非OPEC国家计划就压抑供应过剩而进行的会谈，不大可能产生削减供应过剩的结果。
“有些人认为--或者更适当地说是希望--OPEC在下月的非正式会议中能够提出一个支撑油价的计划，而我们怀疑这能否实现，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示。
新加坡一交易商表示，市场似乎已逼近超买程度。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/张若琪 审校 于春红)
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