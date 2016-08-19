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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 14:31 BJT

日本股市：收盘小涨但周线跌2.2%，日圆强劲走势暂歇

路透东京8月19日 - 日本股市日经指数周五小幅上涨，因日圆强劲走势暂歇，舒缓投资人情绪。但今日涨幅有限，因在下周全球央行官员会议之前，许多投资人态度审慎。

日经指数 收盘上涨0.4%至16,545.82点，周线则是下跌2.2%，因本周美元一度跌破100日圆，导致投资人赶忙出场。

下周杰克森霍尔年度央行官员会议将登场，投资人将从中观察美国升息的线索。

东证股价指数 周五上涨0.4%至1,295.67点，JPX-日经400指数 上涨0.3%至11,653.93点。(完)

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