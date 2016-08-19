《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为路透中文新闻为您整理的8月15日-19日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周走贬0.08%。本周随着美指大幅回调，人民币明显走升；但在人民币高位时市场购汇情绪渐浓，打压人民币回吐周内全部涨幅。由于美元相对宽松，境内美元掉期曲线亦震荡反弹。市场预计，由于临近G20峰会、人民币入篮SDR等关键时点，短期人民币料仍维持区间波动。 公开市场操作: --鉴于中国银行间资金面稍偏紧态势持续不改，央行本周MLF续做同时，公开市场亦延续净投放格局，惟投放规模较上周缩减逾八成。分析人士认为，从流动性整体来看，资金投放规模尚属平稳，不过监管层维持资金面紧平衡意图明显，政策调控中性、平衡基调的态度坚定。
他们并指出，虽然7月经济数据疲弱经济下行压力仍大，当月外汇占款亦降幅扩大，但其可持续性尚需继续观察；而从本周MLF小幅增量续做并适当延长期限来看，表明央行对待降准等宽松政策仍心态谨慎，货币政策将维持当前弱宽松基调，短期定向工具还将担当调控主力。
债市: --中国银行间债市当周现券收益率反弹，长债活跃品种回吐前周大部分涨幅，10年国债升破2.70%。当周基本面消息较为清淡，利好出尽后债市止盈压力持续释放，一二级情绪均弱；央行公开市场操作及MLF净投放规模有限，令银行间资金面维持紧平衡状态，回购利率亦偏高，制约债市交易情绪。
票据: --中国票据转贴利率本周变化有限，一年期电票基本成交在2.70%附近。交易员表示，银行间资金面持续局部偏紧，但整体宽松大局仍无大碍，对票据市场影响不大，惟电票风险事件余波未了加剧市场谨慎心态，同时部分机构开展风险排查，令整体交投略显清淡。
股市: --中国股市沪综指 当周震荡整理，当周累计上涨1.88%。受宽松流动性及深港通启动预期影响，沪综指周一拉出中阳线，收创逾七个月新高，不过当日大盘上涨功臣金融地产等权重股的拉升并不能持续，既使是深港通周三启动的消息公布后，大盘依然维持小幅震荡走势，各个板块出现轮动。本周五沪综指收报3,108.1点。 (完) (整理 吴芳/吕雯瑾/孙琦子; 审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583