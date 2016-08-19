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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 14:49 BJT

《汇市简讯》当前市场条件利好美元/日圆空头，等待叶伦讲话

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* 美元/日圆空头未能克服对于日本官方干预的疑虑

* 但做空技术操作、更安全的资产主题以及美日利率的更趋收窄均利于空头

* 汇价需持续低于100水准，才能进一步巩固走势

* 关注焦点放在叶伦在杰克森霍尔的讲话，是影响市场人气的关键因素

* 与此同时，日本当局可能坚持放缓日圆涨势的策略

* 在特定时间点发表言论以及动用半官方买家进行准干预(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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