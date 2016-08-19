金属期市：伦敦期铝持稳在13个月高点附近，期铜料将录得周线涨幅

期铝周四触及去年7月以来最高水准每吨1,709美元，本周已累计上涨近2%。

CRU consultancy驻北京的分析师Jackie Wang表示，在去年限产后，中国重新启动的炼铝厂的生产进展缓慢，导致供应收紧。

Wang还说，另一方面，在政府采取措施刺激经济，尤其是房地产的情况下，中国今年的消费情况有所改善。她目前预计中国每年铝消耗量将增长6.4%，之前预估为增长约4%。

上海期交所交投最活跃的10月期铝合约 收盘涨0.7%至每吨12,685元人民币，隔夜曾触及2015年5月以来最高水准12,795元。

LME三个月期铜 几无变动报每吨4,813.50美元，本周迄今已上涨1.2%。上海期铜 涨0.4%收于每吨37,390元人民币。

美国达拉斯联储总裁柯普朗周四表示，“美联储有调整利率的空间，但没有人们可能想象的那么大，因为中性利率低于人们的预期。”

LME期锌 下跌0.6%至每吨2,281美元。

业内消息人士本周表示，中国庞大的锌冶炼业已经将精炼加工费大幅下调20%，因为全球锌矿供应趋紧，令冶炼商获取原材料的竞争变得白热化。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金