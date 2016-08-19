香港股市：市场波动调节机制下周一出炉，计划第四季扩至衍生产品市场

路透香港8月19日 - 香港交易及结算所（港交所） 周五称，将于下周一（22日）推出市场波动调节机制，并按计划于第四季将机制扩至衍生产品市场。

市调机制现阶段只适用于81只恒生指数 及恒生中国企业指数（H股指数） 成份股，港交所计划于今年第四季在衍生产品市场推出市调机制，将只适用于恒指、小型恒指、H股指数及小型H股指数期货市场的现月及下月合约（现时共有8种合约）。

港交所市场主管李国强表示，市调机制的冷静期可对市场起到提示作用，当相关股份出现价格大幅异常波动时，市场参与者有机会重新评估其策略及持仓情况，有助市场重新恢复正常秩序。

“市调机制的作用并非限制由基本因素引发的股价波动，市场人士不应将其视为停牌机制，也不应将其与某些市场采用的每日涨跌幅限制混淆。”他说，“如果股价波动是由基本因素引发，在市调机制的5分钟冷静期过后，该股票交易将恢复正常，不受干预。”

根据市调机制，当机制涵盖股份的即将成交价超出5分钟前最后一次交易价格的±10%，即触发5分钟冷静期，届时有关证券只可在指定价格范围内交易。

而每只股份在每节交易时段（早市和午市）最多只会触发一次冷静期。

冷静期不适用于开市前时段（上午9时至9时30分）及收市竞价交易时段（下午4时至4时8分-4时10分）、早市及午市交易时段的首15分钟（上午9时30分至9时45分以及下午1时至1时15分）及午市交易时段的最后15分钟（下午3时45分至4时），以免妨碍价格发现。

港交所于2007-2016年的回测数据统计显示，市调机制在最波动时期，分别是2007年港股直通车热潮以及2008年美国次按危机引发全球金融风暴，约每月触发一次，其余时间（包括去年4月中国股市急升和今年初环球股市波动）没有触发。而衍生产品市场在整个时期只触发了两次。（完）