更新版 1-港股业绩：东亚银行中期净利同比减少38%，下半年业绩有望改善

(新增记者会内容)

路透香港8月19日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行 今年上半年净利同比下降38%，因净息差收窄及减值损失增加。不过公司管理层指出，经营情况有回稳迹象，下半年业绩有望得到改善。

该行周五公告，于2016年1-6月净利为20.95亿港元，上年同期则为33.54亿港元；期内每股盈利0.69港元，拟派发中期股息每股0.28港元，派息比率41%，高于去年同期大约三成的水平。

东亚主席李国宝在记者会上称，与去年下半年比较，今年上半年净利跌幅3.4%，经营情况有回稳迹象，而中国内地新增不良贷款的步伐已显着放缓，该行又采取强而有力的措来控制成本，相信可以事半功倍。

“中期股息高于去年，反映管理层很有信心下半年会好于上半年。”他说，东亚自年初展开了一项为期三年的节省成本计划，目标是在2018年底前节省共7亿港元的成本，至今已达到目标的23%。该行将继续整合资源提升效益，目前没有计划进一步裁员。

东亚此前宣布重整证券业务并裁减约180名本地员工，以提高成本效益。这是该行自2002年以来首次裁员，反映环球经济转差影响。

**强烈反对Elliott呈请**

但他承认，在现时经济疲弱的环境下，要提升股本回报率并不容易。今年上半年，该行的股本回报率为4.75%，较去年同期的8.71%明显下滑，但与去年下半年4.61%相比则轻微回升。

此前东亚第四大股东、国际知名对冲基金Elliott批评东亚管理不善，并应探索卖盘来为股东实现最大价值。上月Elliott以及The Liverpool Limited Partnership入禀香港高等法院原诉法庭，对东亚及包括公司主席李国宝在内若干董事提起有关不公平损害行为的诉讼，并寻求法庭济助限制日本三井住友银行 和西班牙Caixa Bank 自由增加或降低其在东亚的持股。

李国宝重申，Elliott的指控亳无根据，有关呈请清楚显示出Elliott的意图，乃再次企图迫使东亚卖盘。他认为，Elliott的举动与东亚及其他股东的利益背道而驰，而为股东创造价值的最佳方法，是利用东亚早已建立且极具价值的业务基础，专注落实业务计划。

就Elliott要求解除Caixa Bank和三井住友银行承担的任何有利于东亚银行的合同义务，李国宝称，有关协议旨在缔造长期合作关系，并保障当股东无秩序售股时能够起到稳定市场作用。

东亚和相关董事表示将强烈反对呈请。呈请的首次聆讯日期已被确定为2016年9月21日。预期在首次聆讯中，法庭将作出有关进一步处理呈请的指示。

**寻求出售卓佳权益**

继关闭东亚证券香港22个零售网点后，东亚正寻求出售专业服务机构卓佳的权益。

东亚表示，虽然出售专业服务机构卓佳的程序只属初步阶段，且尚未签订任何协议，惟已于中期业绩将之以已终止经营业务列示。因此，期内来自持续经营业务的净利为19.81亿港元，按年减少38.9%；已终止经营业务之净利则为1.14亿港元，增加0.8%。

受累于经济环境转差，东亚首六个月来自持续经营业务的净利息收入减少11.3%至54.83亿港元，净息差由1.71%收窄至1.59%，主要由于东亚中国的净息差受压，由1.95%下跌至1.61%。

来自持续经营业务的贷款及垫款减值损失上升59.9%至12.41亿港元，导致减值贷款比率从去年底的1.13%上升至今年6月底的1.23%。东亚中国的减值贷款比率从2.63%上升至2.80%，而东亚香港的减值贷款比率则从0.34%上升至0.49%。

期末的普通股权一级资本比率为12.6%，去年末为12.2%。

该股早盘收升0.9%，中午公布业绩后股价转跌，终场收跌2.99%，报32.45港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)