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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 15:56 BJT

标题新闻：雪佛龙称不打算退出对泰国的投资，若无吸引人的报价将保留对缅甸天然气田的持股

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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