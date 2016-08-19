中国票据市场：转贴利率变化有限，风险事件余波未了交投心态谨慎

路透上海8月19日 - 中国票据转贴利率本周变化有限，一年期电票基本成交在2.70%附近。交易员表示，银行间资金面持续局部偏紧，但整体宽松大局仍无大碍，对票据市场影响不大，惟电票风险事件余波未了加剧市场谨慎心态，同时部分机构开展风险排查，令整体交投略显清淡。

“转贴变动不大，也看每家行，都在被检查吧，没有大行来市场扫票了。”华东一银行交易员表示，现在买方一般想买半年的电票，价格报在2.60%附近，一年期的电票却很少人要，2.63%左右的报价也有。

她并指出，这周资金面整体还不算太紧张，对票据影响比较有限，市场上出票和收票的机构都有，感觉也没有明显趋势。

银行间市场周五资金面与此前相比并无改善迹象，大行供给仍未恢复正常状态；而公开市场连续第二日单日净回笼，加之今日还有MLF（中期借贷便利）到期，短期均施压流动性，料资金供需稍紧局面暂难有明显改观。

“缺资产，出票的不愿意出，买票的又心态谨慎，就这么着了呗。”华北一银行交易员称，对未来走势看不清啊，先观望看看。

鉴于中国银行间资金面稍偏紧态势持续不改，央行本周MLF续做同时，公开市场亦延续净投放格局，惟投放规模较上周缩减逾八成。分析人士认为，从流动性整体来看，资金投放规模尚属平稳，不过监管层维持资金面紧平衡意图明显，政策调控中性、平衡基调的态度坚定。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价