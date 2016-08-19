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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 16:18 BJT

《全球汇市》美元微幅上涨，但兑主要货币本周料下跌逾1%

“一些日本投资者和商业账户仍有兴趣在美元跌向99日圆时买入美元，因此一些短线操作者今天没有测试
下档，”东京外汇研究机构Global-info总监Kaneo Ogino指出。
    
    日本财务省财务官浅川雅嗣周四再度警告称，当局正在关注外汇市场的投机性波动，将在必要时做出回应
。 
    
    但浅川雅嗣同时表示，鉴于夏季假日期间流动性较低，市场波动很容易上升，而分析师多认为，100日圆
是日本当局会做出反应的水准。
    
    “美元/日圆在100水准附近游走，”伦敦荷兰合作银行策略师Jane
Foley表示。
    
    “2月时冒险意愿曾大幅回升，然而日圆并未回吐涨幅。我认为这有很大成分是因为日本央行在政策选项
上已经走投无路。”
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1323  1.1352  -0.26  +4.26  1.0860
    美元/日圆            100.15   99.87  +0.28 -16.75  120.30
    欧元/日圆         113.42  113.38  +0.04 -13.07  130.47
    美元/瑞郎            0.9562  0.9538  +0.25  -4.55  1.0018
    英镑/美元            1.3126  1.3166  -0.30 -10.94  1.4738
    美元/加元            1.2834  1.2780  +0.42  -7.26  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6529  6.6311  +0.33  +1.29  6.5680
    澳元/美元            0.7607  0.7685  -1.01  +4.56  0.7275
    新西兰元/美元        0.7257  0.7290  -0.45  +6.33  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0832  1.0835  -0.03  -0.50  1.0886
    欧元/英镑         0.8624  0.8618  +0.07 +17.06  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4725  9.4744  -0.02  +3.29  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1853  8.1456  +0.49  -7.40  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 于春红/高琦/蔡美珍/张明钧; 审校 张涛/王兴亚/艾茂林)

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