《全球汇市》美元微幅上涨，但兑主要货币本周料下跌逾1%

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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“一些日本投资者和商业账户仍有兴趣在美元跌向99日圆时买入美元，因此一些短线操作者今天没有测试 下档，”东京外汇研究机构Global-info总监Kaneo Ogino指出。 日本财务省财务官浅川雅嗣周四再度警告称，当局正在关注外汇市场的投机性波动，将在必要时做出回应 。 但浅川雅嗣同时表示，鉴于夏季假日期间流动性较低，市场波动很容易上升，而分析师多认为，100日圆 是日本当局会做出反应的水准。 “美元/日圆在100水准附近游走，”伦敦荷兰合作银行策略师Jane Foley表示。 “2月时冒险意愿曾大幅回升，然而日圆并未回吐涨幅。我认为这有很大成分是因为日本央行在政策选项 上已经走投无路。” 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1323 1.1352 -0.26 +4.26 1.0860 美元/日圆 100.15 99.87 +0.28 -16.75 120.30 欧元/日圆 113.42 113.38 +0.04 -13.07 130.47 美元/瑞郎 0.9562 0.9538 +0.25 -4.55 1.0018 英镑/美元 1.3126 1.3166 -0.30 -10.94 1.4738 美元/加元 1.2834 1.2780 +0.42 -7.26 1.3839 美元/离岸人民币 6.6529 6.6311 +0.33 +1.29 6.5680 澳元/美元 0.7607 0.7685 -1.01 +4.56 0.7275 新西兰元/美元 0.7257 0.7290 -0.45 +6.33 0.6825 欧元/瑞郎 1.0832 1.0835 -0.03 -0.50 1.0886 欧元/英镑 0.8624 0.8618 +0.07 +17.06 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4725 9.4744 -0.02 +3.29 9.1705 美元/挪威克朗 8.1853 8.1456 +0.49 -7.40 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 于春红/高琦/蔡美珍/张明钧; 审校 张涛/王兴亚/艾茂林)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583