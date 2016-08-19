中国新债：天津定向发行253.4亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月19日 - 中国天津市财政局周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额25 3.4亿元人民币一般和专项地方债。其中一般债包括三、五、七和10年期四个品种，利率分 别为2.71%、2.86%、3.07%和3.07%，较区间下限（国债5日均值）上浮15%。 专项债含五、七和10年期，利率与一般债相同。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(% 基准利率(% 上浮基点(b 上浮幅 ) ) p) 度(%) 一般债券 7.86 3 2.71 2.36 +35 15 14.81 5 2.86 2.48 +38 15 16.69 7 3.07 2.67 +40 15 14.93 10 3.07 2.67 +40 15 小计 54.29 专项债券 101.56 5 2.86 2.48 +38 15 39.01 7 3.07 2.67 +40 15 58.54 10 3.07 2.67 +40 15 小计 199.11 总计 253.4 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞；审校 林高丽)