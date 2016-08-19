版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 16:12 BJT

中国新债：天津定向发行253.4亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月19日 - 中国天津市财政局周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额25
3.4亿元人民币一般和专项地方债。其中一般债包括三、五、七和10年期四个品种，利率分
别为2.71%、2.86%、3.07%和3.07%，较区间下限（国债5日均值）上浮15%。
    
    专项债含五、七和10年期，利率与一般债相同。

    以下为本次定向地方债具体发行情况：      
 债券类别    规模(亿元)  期限(年)    利率(%  基准利率(%  上浮基点(b  上浮幅
                                     )       )           p)          度(%)
  一般债券         7.86      3        2.71      2.36        +35        15
                  14.81      5        2.86      2.48        +38        15
                  16.69      7        3.07      2.67        +40        15
                  14.93      10       3.07      2.67        +40        15
    小计          54.29                                                 
  专项债券       101.56      5        2.86      2.48        +38        15
                  39.01      7        3.07      2.67        +40        15
                  58.54      10       3.07      2.67        +40        15
    小计         199.11                                                 
    总计          253.4                                                 
    
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
                                   here

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐