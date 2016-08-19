更新版 1-中国汇市：购汇需求不减人民币收跌近两百点，但短期难破区间

* 人民币收跌近两百点，中间价则小升 * 购汇较旺，中间价与市场价偏离近300点 * 美指偏弱缓和人民币贬值压力 * 市场价续跌空间有限，短期难破区间 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京8月19日 - 人民币兑美元即期 周五大幅收跌近两百点，中间 价则小升。交易员称，隔夜美元指数 大跌提振人民币中间价，但在较强购汇的打压下 ，人民币收跌至逾一周新低。但近期稳定因素较多，市场估计汇价难破区间。 他们并指出，美联储升息预期有所缓和，美元连续调整小幅缓解人民币贬值压力，但从 走势看，人民币整体仍呈现出易跌难升走势，主因在贬值预期难以出清时，客盘逢低购汇持 续存在，导致人民币在美指下跌时升势受阻，而在美元反弹时又不得不调整。 “今天这走势多少还是有点奇怪，购汇也有点猛，但美联储加息可能会在12月，因此9 月议息会议前人民币压力会比较小，不认为短期人民币会调的多深。”一外资行交易员称。 亦有股份行交易员表示，近期境内G20会议等稳定因素较多，美元指数也难以大幅攀升 ，人民币料不会突破6.61-6.7的大区间。 全球汇市方面，美元周五微幅上涨，但兑所有主要货币本周料下跌逾1%，因投资者对于 美国今年升息前景缺乏信心。 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四说，就业市场聘雇强劲，而且也见到期待已久的中等 薪资岗位招聘，显示劳动市场趋于紧俏，美国经济普遍走在正轨，在言词中他似乎显得更有 信心传达对美联储有可能升息的讯息。 美国达拉斯联储总裁柯普朗亦表示，中 性利率偏低妨碍货币政策正常化。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微 跌0.10%至94.11的新低；SDR篮子指数微跌至95.19，BIS篮子指数微升至94.69。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.65 6.6322 -0.27% XS> 中间价 6.6211 6.6273 0.09% 成交额<CNYSPTVOL=CF 202.55亿美 208.89亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 199 日低6.6523 日高6.63 24 今年以来升贬幅度 -2.35% 2005年汇改以来升贬 24.46% 幅度 一年期美元/人民币掉 650 期 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6588 6.632 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7915 6.7553 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6465； 交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点 每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/林高丽)