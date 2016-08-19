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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 16:29 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，但在本周数据提振下料录得周线涨幅

英镑/美元 跌0.35%报1.3118，周四触及两周高点1.3186。美元指数 涨0.25%。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯警告称，如果利率保持在低位，经济可能会变得过热。

欧元/英镑 跌0.1%报0.8630英镑，本周稍早触及三年高点0.87245英镑。

最近几周，英镑的涨势均很短暂，交易商倾向于逢高卖出。

“我们的头寸数据显示，英镑空头头寸规模本周变得有些过多，因此英镑在较好数据的激励下能够挽回一些失地，并不令人奇怪，”法国巴黎银行的分析师在报告中指出。

“但是，我们认为经常账融资挑战对于英国来说仍很严重，我们继续预期英镑/美元本季度末的目标在1.24美元。”(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/张涛；审校 刘秀红)

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