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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 16:36 BJT

全球贵金属：8月18日SPDR黄金持仓减0.19%，iShares白银持仓增0.62%

路透8月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三减少0.1
9%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.62%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期         变动   增减
    SPDR      30,736,165.1  8月18日  30,793,426.1  　8月17日   -57,261.0  -0.19%
    iShares  355,469,600.6  8月18日 353,284,950.2  　8月17日 2,184,650.4   0.62%  (完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 汪红英；审校 高琦)

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