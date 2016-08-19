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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 16:48 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月19日

8月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:47时，1港元=0.85772人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为25.76%，高于上交易日收盘的25.27%。

    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.44      4.91      1.05
 建设银行                                          5.27      5.75      1.07
 中国银行                                          3.43      3.45      1.16
 农业银行                                          3.18      3.10      1.20
 招商银行                                         18.62     18.90      1.15
 中信银行                                          6.43      5.11      1.47
 交通银行                                          5.78      5.69      1.18
 民生银行                                          9.34      8.36      1.30
 中国人寿                                         21.79     18.78      1.35
 中国平安                                         34.52     41.05      0.98
 中国太保                                         26.40     28.10      1.10
 中信证券                                         16.94     17.58      1.12
 新华人寿                                         44.26     32.50      1.59
 海通证券                                         15.82     13.66      1.35
 华能国际                                          7.31      4.89      1.74
 大唐发电                                          4.19      2.04      2.39
 华电国际                                          5.45      3.76      1.69
 中煤能源                                          5.67      3.56      1.86
 中国神华                                         15.07     13.76      1.28
 中国石油                                          7.41      5.32      1.62
 兖州煤业                                         12.41      4.39      3.30
 中国石化                                          4.98      5.62      1.03
 上海石化                                          6.29      4.00      1.83
 中海油服                                         12.60      6.38      2.30
 仪征化纤                                          4.00      1.57      2.97
 中国铝业                                          4.05      2.84      1.66
 江西铜业                                         15.09      9.17      1.92
 洛阳钼业                                          4.09      1.76      2.71
 紫金矿业                                          3.47      2.87      1.41
 马钢股份                                          2.88      1.84      1.82
 鞍钢股份                                          4.53      3.82      1.38
 重庆钢铁                                          2.52      2.12      1.39
 海螺水泥                                         16.69     20.75      0.94
 洛阳玻璃                                         26.33      4.68      6.56
 京城机电                                         10.52      3.31      3.71
 中联重科                                          4.41      2.63      1.95
 金隅股份                                          4.33      3.00      1.68
 中国国航                                          7.84      5.98      1.53
 东方航空                                          6.81      4.37      1.82
 南方航空                                          7.84      5.16      1.77
 中国远洋                                          5.36      2.81      2.22
 中海集运                                          4.18      1.69      2.88
 中集集团                                         14.76      9.65      1.78
 中海发展                                          6.77      4.64      1.70
 宁沪高速                                          9.22     11.16      0.96
 深高速                                            8.55      8.18      1.22
 成渝高速                                          4.85      2.79      2.03
 皖通高速                                         13.90      6.86      2.36
 广深铁路                                          4.20      3.91      1.25
 中国南车                                          9.72      7.39      1.53
 中国交建                                         12.63      9.36      1.57
 中国铁建                                          9.86     10.00      1.15
 中国中铁                                          7.98      6.15      1.51
 长城汽车                                         10.48      7.55      1.62
 比亚迪                                           59.86     51.20      1.36
 广汽集团                                         24.16     10.44      2.70
 青岛啤酒                                         29.92     26.65      1.31
 白云山                                           25.99     18.90      1.60
 新华制药                                         13.70      5.58      2.86
 海信科龙                                         11.56      5.11      2.64
 南京熊猫                                         16.26      6.75      2.81
 晨鸣纸业                                          9.17      6.79      1.57
 上海医药                                         19.57     20.55      1.11
 中兴通讯                                         14.89     11.76      1.48
 东方电气                                         10.14      6.37      1.86
 潍柴动力                                          9.02      9.87      1.07
 东北电气                                          6.94      2.87      2.82
 广船国际                                         29.62     12.22      2.83
 昆明机床                                          6.93      2.38      3.39
 一拖股份                                          9.70      4.17      2.71
 北辰实业                                          4.45      2.62      1.98
 创业环保                                          8.12      4.01      2.36
 中国中冶                                          4.33      2.64      1.91
 金风科技                                         17.12     11.96      1.67
 丽珠                                             49.85     42.00      1.38
 万科                                             24.59     20.25      1.42
 郑煤机                                            5.86      3.44      1.99
 大连港                                            2.57      1.56      1.92
 山东墨龙                                         10.90      3.42      3.72
 浙江世宝                                         42.43     10.40      4.76
 复星医药                                         21.71     20.15      1.26
 光大银行                                          4.05      3.75      1.26
 东江环保                                         19.62     13.72      1.67
 上海电气                                          8.62      3.45      2.91
 广发证券                                         17.97     17.16      1.22
 华泰证券                                         20.72     17.12      1.41
 东方证券                                         16.93      8.35      2.36
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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