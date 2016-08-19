亚洲橡胶：油价走高带动TOCOM期胶收涨，但周线仍下跌

1月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨1.8日圆，或1.2%，至每公斤157.0日圆，脱离周四所创8月12日以来低点154.8日圆。

“我预期下周TOCOM期胶将在窄幅区间内波动，”Tazawa称。

“若大型生产国在本月底前就展延出口限制达成协议，或许将短暂提振价格，但我认为其效果不会持久，因存在东南亚产出增加的疑虑。”