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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 16:59 BJT

亚洲橡胶：油价走高带动TOCOM期胶收涨，但周线仍下跌

1月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨1.8日圆，或1.2%，至每公斤157.0日圆，脱离周四所创8月12日以来低点154.8日圆。

TOCOM期胶本周周线下跌0.8%。

布兰特原油价格升至每桶51美元上方，触及八周高点，且料连续第七个交易日上涨，因市场憧憬产油国可能就支撑油价措施达成协议，从而提振人气。

美元兑日圆 略为扳回跌幅，上涨0.4%至100.24，不过周线仍下跌1%。

“我预期下周TOCOM期胶将在窄幅区间内波动，”Tazawa称。

“若大型生产国在本月底前就展延出口限制达成协议，或许将短暂提振价格，但我认为其效果不会持久，因存在东南亚产出增加的疑虑。”

亚洲主要橡胶生产国2月时同意自3月起的六个月时间，减少出口61.5万吨，藉此提振价格。在供应过剩之下，胶价先前跌至全球金融危机以来低点。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨110元人民币，收在每吨13,085元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤131.1美分，下跌0.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/张明钧; 审校 刘秀红/于春红)

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