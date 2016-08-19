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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 16:58 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走疲，逼近1.3100支撑位

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* 1.3114为英镑/美元在英国公共部门借贷数据之前及之后所及低位

* 英国7月扣除国有银行公共部门净借款盈余9.77亿英镑，低于预期

* 路透调查预估为盈余16亿英镑

* 1.3100(上周高点)目前为英镑/美元支撑位。停止单在1.3090下方

* 1.3090是周四英国7月零售销售数据公布前所及高位(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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