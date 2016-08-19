香港个股：华宝国际拟分拆食用及日用香精业务于国内A股上市

路透香港8月19日 - 于中国内地从事香精香料及烟草薄片生产的华宝国际 周五称，董事会正考虑分拆食用及日用香精业务于国内A股上市。

华宝国际于联交所的声明称，拟分拆子公司华宝香精有限公司在A股独立上市，并已向联交所呈交建议分拆方案。

倘建议分拆获批准及进行，董事预期，该公司将仍为分拆公司的最终控股股东。

公司并称，“通过建议分拆及建议A股上市在中国搭建新融资平台，预计（其中包括）有利于进一步提升及加强本集团的企业管治结构。”

华宝国际截至今年3月底止年度营业额为39.28亿港元，净利14.5亿港元，按年分别下降9%及27%。其中，食用香精以及日用香精分别录得溢利14.64亿港元及723.7万港元，按年跌21%及32%。

该股今天收升1.4%，报2.89港元。（完）

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