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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 17:37 BJT

《汇市简讯》油价回落推动美元/加元上涨，等待加拿大经济数据

0923GMT

* 美元/加元从1.2788涨至1.2847，因西德克萨斯中质油(WTI)价格回落至每桶47.93美元

* 1.2788为欧洲早盘高位，当时WTI报每桶48.75美元

* 48.75为7月5日以来最高。8月初WTI价格在每桶40美元下方

* 加拿大7月通胀及6月零售销售数据定于1230GMT公布

* 市场预估CPI较上年同期上升1.3%，6月升幅1.5%；预期零售销售增长0.5%，5月为增长0.2%

* 若CPI及零售销售数据弱于预期，可能激发美元/加元进一步涨至1.29水平(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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