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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：短率续处低位，下周留意中华电信等大额现金股利密集发放

* 短率仍旧续处既有区间低位
    * 下周留意中华电信等现金股利发放
    * 短票及RP利率大致持于低档整理

     记者 詹静宜
    路透台北8月19日 - 台湾银行间拆款利率周五续处低位。资金调度人士指出，热钱汇出令今日台币急贬，
惟目前资金稳中偏滥尚感受不到外资汇出的影响，展望下周中华电信、中信金控等大型上市公司皆要发放现金
股利合计高达956.73亿台币，须稍加留意现金股利发放后资金重新分配情形。  
    
    他们表示，今天除一大行持续供给票券商跨月拆款资金外，还有两家银行也开始与票券商承作跨月拆款，
跨月成交以14天期拆款为主，利率则落在0.29%的低位，预计下周将有更多银行加入跨月资金供给行列，短率
料续持在低位。
    
    〞要看外资汇出幅度，目前钱很多完全没有感觉。〞一大型官股银行交易员说。 
    
    至于有大型票券商认为现在资金偏滥，不排除银行间杀价竞争压低下周跨月拆款利率至0.28%，但跨月拆
款资金供给银行则称，每家银行对跨月资金拆借都有额度限制，较不会产生砍价竞争的状况。
    
    下周大型上市公司预定发放现金股利的有周四的第一金控 将发放108.88亿台币，周五则有中华
电信 、和硕 、广达 及中信金控 将分别发放425.51亿台币、129.54亿台
币、146.78亿台币、146.02亿台币现金股利。

 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII           9,034.27                  9,122.50
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.230%               0.177-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.290%               0.177-0.290%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.290%               0.200-0.290%
        
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，一大型票券商交易员指出，周五发票量例行性增温，而银行买票需求踊跃，短票供不应求带动
跨月短票利率全面靠向0.28%的低位，短线料短票利率仍将持稳现有低位。
    
    〞原本新银行没钱的也都涌来要票，蛮好销的。〞另位大型票券交易主管说。 
    
    另位票券资调人士表示，今日发行的台电145天期短票得标利率落在0.398-0.40%，连跨年短票利率都标低
低于市场预期，凸显市场资金明显偏多。
    
    据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.281%，区间在0.25-0.29%，成交金额为93.45
亿台币；前日加权平均利率在0.284%，区间在0.25-0.30%，成交金额为49.05亿台币。
                
    台湾央行周五发行1,617亿台币定存单，较今日到期定期存单金额1,618亿台币，发行余额减1亿台币。
    
    下周到期央行定存单共1兆(万亿)4,010亿台币；分别为：周一2,412亿、周二2,827.5亿、周三3,973.5亿
、周四3,200亿及周五1,597亿。
   
    拆款中心资料 显示，周五超额准备为494亿台币，累计至周日超额准备6,952亿台币、加计前期1%的
超额准备为7,949亿台币。
    
                  
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一大型证券商交易员表示，今天投信端受惠于申购款增多而急寻券源，带动RP
利率续持于低位盘旋，展望下周资金仍然充裕，月底因素料较难显现。
    
    另位大型券商交易员指出，市场钱多且券源偏少，仍想将公债及公司债RP利率往下测试区间低位，但遭遇
些许阻力，下周还会尝试与客户议价让区间低位比重提高。 
    
    “有投信周四就预框下周一的券。” 一位大型票券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称，今天整体市场资金情势还是宽松，公债及公司债RP利率皆维持既有低档，下周
料续贴近低位。
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要
成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，持平上日。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率趋跌至0.21%，至于短天期公司债附买回利率则主
要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致与上日相同
。(完)

 (审校 曾祥进)

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