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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 18:08 BJT

港股业绩：海通国际上半年净利同比大跌62%，因股市震荡导致收入减少

路透香港8月19日 - 中国大型券商海通证券 的香港分支--海通国际 周五公布，今年上半年净利同比大跌62%，因股市震荡导致收入减少。

据公告，海通国际于2016年1-6月净利8.1亿港元，上年同期则为21.2亿港元；期内每股基本盈利0.1537港元，拟派发中期股息每股0.075港元。

公司表示，上半年中国内地及香港金融市场风高浪急，股市大幅波动及成交金额萎缩。期内收入24.5亿港元，按年减少41%。

公告显示，经纪业务收入与溢利基本持平，其他各个板块则有不同程度下滑，其中投资业务更由盈转亏，录得2.1亿港元亏损。

海通国际副主席及行政总裁林涌称，展望下半年，预期年底出台的深港通将是利好港股下半年表现的原因之一，但对成交量有多大帮助，则要视乎开通时的环球经济及资金环境。

该股今天收升0.6%，报5.05港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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