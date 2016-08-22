重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月15日-19日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周走贬0.08%。本周随着美指大幅回调，人民币明显走升；但在人民币高位时市场购汇情绪渐浓，打压人民币回吐周内全部涨幅。由于美元相对宽松，境内美元掉期曲线亦震荡反弹。市场预计，由于临近G20峰会、人民币入篮SDR等关键时点，短期人民币料仍维持区间波动。 公开市场操作: --鉴于中国银行间资金面稍偏紧态势持续不改，央行本周MLF续做同时，公开市场亦延续净投放格局，惟投放规模较上周缩减逾八成。分析人士认为，从流动性整体来看，资金投放规模尚属平稳，不过监管层维持资金面紧平衡意图明显，政策调控中性、平衡基调的态度坚定。

他们并指出，虽然7月经济数据疲弱经济下行压力仍大，当月外汇占款亦降幅扩大，但其可持续性尚需继续观察；而从本周MLF小幅增量续做并适当延长期限来看，表明央行对待降准等宽松政策仍心态谨慎，货币政策将维持当前弱宽松基调，短期定向工具还将担当调控主力。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率反弹，长债活跃品种回吐前周大部分涨幅，10年国债升破2.70%。当周基本面消息较为清淡，利好出尽后债市止盈压力持续释放，一二级情绪均弱；央行公开市场操作及MLF净投放规模有限，令银行间资金面维持紧平衡状态，回购利率亦偏高，制约债市交易情绪。

票据: --中国票据转贴利率本周变化有限，一年期电票基本成交在2.70%附近。交易员表示，银行间资金面持续局部偏紧，但整体宽松大局仍无大碍，对票据市场影响不大，惟电票风险事件余波未了加剧市场谨慎心态，同时部分机构开展风险排查，令整体交投略显清淡。