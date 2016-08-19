东南亚股市：多数收低，印尼股市在央行决议出炉前下滑

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 351.17 1.21 +0.35 +5.51 332.82 新加坡 2823.85 27.10 +0.97 -2.04 2882.73 马来西亚 1626.31 -3.56 -0.22 -3.91 1692.51 泰国 1424.35 0.23 +0.02 +10.58 1288.02 印尼 4818.60 -17.43 -0.36 +4.91 4593.01 菲律宾 7492.32 27.98 +0.37 +7.77 6952.08 越南 619.92 5.42 +0.88 +7.06 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍/汪红英；审校 于春红)