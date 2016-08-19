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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 18:26 BJT

东南亚股市：多数收低，印尼股市在央行决议出炉前下滑

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   351.17     1.21   +0.35   +5.51   332.82
    新加坡                     2823.85    27.10   +0.97   -2.04  2882.73
    马来西亚                  1626.31    -3.56   -0.22   -3.91  1692.51
    泰国                      1424.35     0.23   +0.02  +10.58  1288.02
    印尼                      4818.60   -17.43   -0.36   +4.91  4593.01
    菲律宾                     7492.32    27.98   +0.37   +7.77  6952.08
    越南                        619.92     5.42   +0.88   +7.06   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍/汪红英；审校 于春红)

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