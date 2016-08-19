港股业绩：国泰君安国际中期净利同比下降11%，下半年市场困难重重

路透香港8月19日 - 中国大型券商国泰君安 的香港子公司--国泰君安国际 周五公布，今年上半年净利同比下降11%，因融资及做市业务大幅增长抵销股市震荡及成交萎缩的影响，惟公司预期，下半年市场困难重重。

据公告，国泰君安国际于2016年1-6月净利5.37亿港元，上年同期则为6亿港元；期内每股基本盈利0.0781港元，拟派发中期股息每股0.03港元。

受今年年初中国股市熔断机制事件、英国脱欧公投及流动资金外流至美元市场的影响，香港股市进一步下行波动，平均每日成交额大减。

国泰君安国际表示，其业绩受市况波动影响，然而，在贷款及融资、企业融资、做市及金融产品业务方面仍取得明显增长，上半年整体收益仅轻微下跌0.4%至12.1亿港元。

展望下半年，公司称，受外围及中国内地经济不明朗因素的影响，预计香港投资市场会不稳定且困难重重，公司将专注于扩大高资产值个人客户群，稳步提高公司核心业务的市场份额。

其主要竞争对手海通国际 稍早公布，今年上半年净利同比大跌62%至8.1亿港元，因股市震荡导致收入减少。

国泰君安国际今天收跌2.43%，报2.81港元。（完）

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