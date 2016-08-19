马来西亚期市：棕榈油期货收高且周线三连涨，因供应趋紧且出口强劲

路透吉隆坡8月19日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，并录得连续第三周周线涨幅，因供应趋紧且预期出口增加。

指标11月棕榈油期货 收高0.1%，至每吨2,578马币(林吉特)，上日下跌逾2%。

交易量为54,374口，高于2015年均量44,600口。

本周棕榈油期货累计上涨2.1%，受助于周三创下逾10个月来最大单日升幅。

一位吉隆坡的交易员说，供应趋紧及出口良好的预期拉动棕榈油上扬。

根据船货验证机构，马来西亚8月1-15日棕榈油出口较前月同期增加逾30%。Intertek Testing Services将于周六公布8月1-20日出口数据。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油料再度测试2,651马币的阻力位，若突破则可能上看下一道阻力位2,761马币。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌1.3%。大商所1月豆油合约 小跌0.1%。(完)

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