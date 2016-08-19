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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 21:32 BJT

美国热股：应用材料预计当前季度业绩远超市场预期，因产品需求强劲

路透8月19日 - 全球最大半导体晶片(芯片)设备生产商--美国应用材料(Applied Materials) 预计，当前季度营收和获利远高于分析师预期，得益于对显示器和智能手机记忆体晶片(存储器芯片)制造新技术的需求。

应用材料周四收报27.68美元，周五盘初劲升3.9%，报28.75美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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