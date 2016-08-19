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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 21:33 BJT

美国热股：卡特彼勒研究部分采矿产品业务选项，并将裁员

路透8月19日 - 全球最大建筑及矿业设备生产商卡特彼勒(Caterpillar) 周四表示，将研究包括剥离部分采矿产品在内的选项，并将停止地下软岩采矿机械的接单。卡特彼勒评估采矿部门产品选项的决定，主要是受全球矿业长期衰退、而非周期性下滑的影响。

卡特彼勒周四收报83.38美元，周五盘初下滑0.5%，报82.97美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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