国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差自5月来首次转为升水

路透新加坡8月19日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周五收盘较新加坡报价升水，为逾三个月来首次，尽管现货和纸货市场成交有限。

380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF为每吨较新加坡报价高出0.17美元，这是5月5日以来现货价差首次为升水；上日为每吨贴水0.25美元。

普氏窗口没有实货交易达成，周四有两笔交易，周三达成一笔。

交易员称，因预期供应趋紧，买家报出的价格更高，对380-cst燃料油现货价差构成支撑。

根据行业消息人士，纸货市场交易死气沉沉。

消息人士称，洲际交易所(ICE)中，380-cst燃料油9/10月以及10/11月跨月价差合约较上日持平，分别较新加坡报价每吨升水0.25美元和与新加坡报价持平，成交量总计3.5万吨。

新加坡现货市场没有交易达成。(完)

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