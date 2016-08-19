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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 21:34 BJT

美国热股：艾默生电气称将以31.5亿美元收购滨特尔旗下阀门和控制器业务

路透8月19日 - 美国工厂自动化设备公司艾默生电气 称将以31.5亿美元现金收购水处理设备制造公司滨特尔(Pentair) 旗下的阀门和控制器业务，以扩张自身的核心业务。

艾默生电气周四收报54.67美元，周五盘初大跌4.6%，报52.15美元。

滨特尔周四收报66.53美元，周五盘初下挫1.8%，报65.34美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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