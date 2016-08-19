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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 21:36 BJT

美国热股：Mentor Graphics季度业绩好于预期

路透8月19日 - 电子硬件和软件设计提供商Mentor Graphics 公布第二季营收和获利好于预期，部分原因是汽车业客户需求强劲。该公司还预计，第三季营收和获利略高于华尔街预估。

Mentor Graphics股价周四收于22.16美元，盘初上扬4.9%，报23.24美元。(完)

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