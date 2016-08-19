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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 21:02 BJT

国际油市：亚洲航煤现货贴水创11个月新低，但柴油现货贴水缩窄

路透新加坡8月19日 - 亚洲中质馏分油现货价差周五走势分歧，航煤现货贴水扩大创11个月新低，因为需求增长放缓且供应大幅增加，但指标含硫500ppm柴油现货贴水处于逾一个月来最窄。

尽管本周早些时候小幅上升，但航煤现货贴水JET-SIN-DIF跌至9月29日以来最低，为较新加坡报价每桶低0.92美元，比上日下滑0.04美元。

相比之下，含硫500ppm柴油现货贴水继续攀升，交易员称因为亚洲买家对柴油船货的需求坚挺。

指标柴油现货贴水GO005-SIN-DIF缩窄0.06美元，较新加坡报价每桶低0.11美元。

新加坡现货市场达成四笔交易，全部为含硫500ppm柴油交易。(完)

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(编译 王兴亚；审校 李军)

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